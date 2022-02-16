議員質疑政府口說堅持動態清零　指在家隔離實質與病毒共住

立法會一連3日辯論2021年施政報告致謝動議，辯論分為4個環節，首環節為走出疫情。不少議員批評政府檢測和隔離能力不足，導致確診市民須自行在家隔離，造成交叉感染，亦非常無助，質疑政府口說堅持動態清零，實質卻是「與病毒共住」。

議員陳穎欣表示，政府常常要求市民配合防疫措施，但亦措施亦要合理。她指基層市民住在劏房或舊式公共屋邨，沒有房間間隔，若感染新冠肺炎亦無法與家人隔離，猶如「與病毒共住」，非常無助。陳建議政府可以考慮租用郵輪作隔離設施，又呼籲各業界盡社會責任，幫忙抗疫。她又提到特首早前以希望市民感受其感情為由沒有在記者會上佩戴口罩，認為市民的感受都應能上達政府。

對於租用郵輪在隔離措施，旅遊界議員姚柏良指業界積極投入抗疫，願意提供更多酒店作檢疫酒店，亦認為政府可租用郵輪。不過，他希望政府能放棄官僚的看法，強調酒店在疫情下不是盈利豐厚，仍需要資助。他又建議政府善用旅遊業資源，例如可以考慮徵求旅遊巴運送輕微症狀的患者到醫院。

飲食界議員張宇人則指業界剛剛經歷了最悲慘的農曆年，希望社交距離措施不要一刀切，需要平衡抗疫和經濟。他又批評防疫抗疫基金對業界來說「止唔到血」，促政府重推保就業計劃，以免再進一步推高失業率。

亦有議員關注安心出行應用程式難以追蹤密切接觸者的問題，議員楊永杰指不少市民離線使用安心出行應用程式，導致難以追查確診者的行蹤，建議政府更新安心出行要求使用者連線使用，又建議政府考慮以八達通加入安心出行，方便沒有智能手機的長者。議員容海恩亦指出，安心出行沒有整合數據庫，無法快速找出密切接觸者，應用程式亦非自動記錄行蹤，難以防止有人逃避掃碼或漏掃碼的情況，建議在安心出行加入實名制或定位追蹤功能，認為私隱權次於疫情大流行下的生命權，而內地的例子亦證明了健康碼防疫機制有效。

政務司司長李家超表示，港府以動態清零有效控制過去的數波疫情，但Omicron傳播速度快，超出特區政府的檢測、隔離和治療能力，近日因跨境司機染疫亦影響蔬菜價格，政府已經立刻和內地跟進。他指，政府採取圍封強檢、污水檢驗、收緊社交距離措施、航班熔斷機制等，形容是前所未有的快速和果斷，相信在馬鞍山火眼實驗室運作後，在3月時每日檢測數量會提高至30萬次。他又相信在中央的支援下，港府能更有力地圍堵隔離病毒，保障生命，呼籲市民不分化、不內訌，全民參與抗疫，以盡快恢復正常生活。