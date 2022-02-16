M+續閉館至2.23 西九轄下場地將配合疫苗通行證

西九文化區管理局今(16日)宣布，為配合政府將社交距離措施延長至本月23日，以及將由

24日起於所有表列處所實施「疫苗通行證」安排，西九文化區內各個場地將有安排，其中

M+博物館將持續閉館至23日，當日或之前西九表演藝術場地的所有表演及節目需要延期或取消。

西九指，所有已登記於此期間參觀M+之人士，請留意閉館安排，並歡迎重新預約其他日子到訪M+。M+指定的預約平台將繼續透過電郵和短訊等方式，通知受影響人士最新的閉館安排。

本月23日或之前西九表演藝術場地的所有表演及節目需要延期或取消，觀眾保留門

票，有關節目更改或其他相關的票務安排，稍後將於西九網站（www.westkowloon.hk）

公布。

西九管理局指，留意到政府宣布將在24日起於所有受法例第599F章規管的表列處所，包括

博物館、表演藝術場地等公眾娛樂場所，全面實施「疫苗通行證」安排，該局將適時

公布在西九實施「疫苗通行證」的詳情。