基金會篩選論文助判氣候變化風險　學者促參考外國經驗應對挑戰

氣候變化與生活息息相關，尤其全球氣候暖化令水位上漲，沿岸低窪地方或被浸，裘槎基金會今日（18日）發表氣候變化調查，調查以學術搜索超過1,000份針對香港與珠江三角洲與氣候變化風險有的科學論文，並經過多次篩選，參考30名學者、政府官員及商界的意見，挑選出20份科學論文，以協助各大公司及機構評估氣候變化帶來的風險及實施適應的措施，並且找出與氣候變遷影響相關的實體風險。

調查指出，本港正面對海平面上升、氾濫、熱帶風暴、極端熱浪等氣候變化帶來的影響，當中估計本港海平面將會上升20厘米，亦引述天文台預測本港氣溫會於本世紀末上升最多攝氏5.5度。有關的20份科學論文已上載至其網站供市民參閱。

被問到港府如何處對氣候變化對本港所帶來的挑戰，香港科技大學環境及可持續發展學部首席發展顧問和訪問教授陸恭蕙表示，港府需與深圳、廣東、澳門等江三角當局合作，處理區域性問題，並以水位上升為例，多地相對相似問題，各地政府作研究後，共同商討指標，如何提升建築物的抵禦程度。與此同時，港府應與外國合作，參考面對類似挑戰國家的對策，例如荷蘭等，借助他們的經驗助改善本地的建築設計。