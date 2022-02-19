港大研究指本港適合修復森林　確認新森林能抵禦未來氣候變化

嘉道理農場暨植物園在修復森林後，由光秃秃的山變成翠綠的樹林。(Dr Gunther Fischer)

全球正面對氣候暖化問題，港府力爭於2050年前達碳中和，除了節電等減少碳排放外，亦可種植樹木等降低大氣中的碳含量。香港大學地球科學系的地球科學家於學術期刊《自然氣候變化》上發表一項新研究的結論，指現時重植的熱帶森林能夠存活至本世紀末，並指本港多個保護區，例如八仙嶺等均合適修復森林。

在熱帶鄉郊地區種植森林能自然地去除大氣中的二氧化碳，但港大指以往難以確定新森林能承受未來氣候變化的影響，又指現時大眾除了應減少人為排放的二氧化碳和其他溫室氣體，更應採取積極措施從大氣中去除多餘的二氧化碳。

港大續稱，修復被砍伐的森林以儲存碳或是最便宜和可靠的方法之一，預計在未來10年間會有更多修復森林的投資，認為社會現時需了解在未來氣候變化，高溫、乾旱和野火均影響熱帶森林未來的發展，從而影響森林所儲存的碳能否被保存。

研究人員以電腦模擬不同的未來氣候情景和不同的二氧化碳濃度，發現再生熱帶森林所積累的碳即使在最嚴重的氣候變化下仍能在森林中保留。但港大指， 恢復所有潛在的熱帶森林地區並不可行的，因此需排例優次，並透過模擬器，找出氣候變化影響不太嚴重且更適合集中重新種植工作的地方。

港大地球科學系助教授Dr. Kaplan, Jed指出，包括香港和中國南部等許多熱帶地區的郊外，均適合作修復森林。他續稱，即使在香港，許多保護區也包含適合恢復森林的景觀，例如林村、八仙嶺和大嶼山郊野公園，更指大規模植樹雖然不足以避免氣候災難，但仍有一定幫助。港大補充指，理學院正在研究氣候變化對熱帶森林生物多樣性和生態系統服務的影響。