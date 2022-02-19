連花清瘟膠囊熱賣跑起　許樹昌：無科學實證有效紓緩確診症狀

第5波疫情肆虐，每日均錄得數千宗確診個案，近日網傳「連花清瘟膠囊」較必理痛更快紓緩病毒帶來的發燒症狀，導致掀起搶購潮，多間藥房或個人護理用品連鎖店網站亦已缺貨。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日(19日)出席網台節目表示，連花清瘟膠囊的臨床研究並沒有經過安慰劑對照，故並無科學實證證明有效紓緩確診症狀，認為如市民確診後不適，一般的退燒藥已有助紓緩功效。

許表示，確診新冠肺炎的患者分為輕症及重症，輕症患者會發燒、喉嚨痛、流鼻水；而重症患者會氣促、氣喘、嘔吐、神志不清。輕症患者可在家休息，服用必理痛紓緩症狀，並每日做檢測，一星期左右就會轉為陰性，即是沒有驗出病毒。如有同住家人，患者就要戴好口罩、分開進食、使用廁所後馬上消毒；期間一旦出現重症的病徵，就必需召救護車送院，長者及小童會獲優先處理。至於其他問題，例如持續發高燒，就可以到指定門診求醫。

近日市民紛紛搶購快速抗原測試，但市面上有很多款式。許建議市民選購鼻腔拭子測試，衞生署也有推薦過3款抗原測試套裝，但當時未有Omicron變種病毒，認為當局有必要作出更新。如要替長者或兒童取樣，可避免面對面，站在側面，並戴2個口罩及護目鏡，以免取樣期間打噴嚏，導致飛沫傳播。

另外，多名網民詢問是否適合接種疫苗，許稱只要不屬兩款疫苗的禁忌症，大部分長期病患只要已經康復或病情穩定，就適合打疫苗；例如正服用薄血丸的患者，只要驗血指標為3度以下，就可以打針，但針後要按着針口3至5分鐘防止滲血。而濕疹、紅斑狼瘡、懷孕等，都不屬於禁忌症，可以打針。