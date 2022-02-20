將軍澳警區巡查防疫　6人違令被票控

將軍澳警區今日(20日)進行代號「松塔」的防疫行動，巡邏區內包括景林邨、健明邨、尚德邨、港鐵寶琳站及坑口站等多個地方，確保市民遵守《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）及《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）等法例。

行動中，人員在港鐵坑口站一帶，發現3名涉嫌沒有正確佩戴口罩的人士(32至53歲)，涉嫌違反口罩令，遂向他們發出告票。另於尚德邨巡邏期間，發現3名外籍女子(38至40歲)聚集，涉嫌違反禁聚令，人員亦向他們發出定額罰款通知書。

為應對當前嚴峻疫情，將軍澳警區會繼續派出軍裝及便裝人員進行相關行動，並會在不作出警告下向違例人士發出定額罰款通知書。

警方呼籲各界必須嚴格遵守防疫規例，外傭僱主亦應提醒家中外傭避免於假日時進行多於2人的群組聚集，並應保持適當社交距離及正確佩戴口罩，以減低病毒傳播風險。

面對第5波疫情肆虐，政府已公告由本月10日起收緊一系列社交距離措施，包括在公眾地方群組聚集的人數限制由4人減至2人。