近半試題雷同溫習筆記　中學女教師涉「提水」受查

有中學教師涉試前「提水」。東網接獲自稱家長的投訴，指元朗伯特利中學一名中文科女教師，涉在去年聖誕節假期前派筆記予其任教的學生，並要求學生溫熟，但開考後鄰班發現涉事的溫習材料與考試卷極為相似，遂向科任教師講述事件。投訴人質疑該教師以此令學生在考試取得高分成績，「提升」教學表現。校方證實涉事溫習筆記與考試題目有49%相似，已按機制就教師的紀律行為，交由法團校董會晉升及紀律小組跟進及議決。

伯特利中學校長陳家輝回覆東網查詢指，當中文科考試完畢後，中二甲班學生就鄰班中二乙班溫習筆記，與是次考試題目相近向科任教師查詢，後來科任教師向科主任反映。他指知悉事件後，已責成助理校長、教務主任及中文科科主任一同協助了解事件；經初步審視溫習筆記及考試題目後，得知約49%考試題目與溫習筆記內容相近。

陳家輝指，已責成助理校長、教務主任及科主任再就個案作詳細跟進，並要求撰寫報告。他指，了解整件事件後，將整理相關報告並交予法團校董會晉升及紀律小組跟進；由於個案仍在調查當中，現階段未能就個案結果作出結論。

被問到事件中是否有教師違反教師專業操守，他指校方會按機制就教師的紀律行為，交由法團校董會晉升及紀律小組跟進及議決，由於個案仍在調查當中，紀律小組仍未能就個案作審視及進一步議決，故現階段未能就教師的行為表現作結論。陳表示，校方因應是次考卷公平性出現落差，並顧及學生溫習模式及記憶效能的考量，學校已安排了中二甲班及中二乙班同學於1月7日進行重考，而當日舉行的重考亦已順利完成。