政Whats噏：梁翊婷被革走擬另起爐灶　民主黨未定會否補選副主席

民主黨(白鴿黨)副主席梁翊婷因以個人名義擅自撐黨外立法會選舉候選人，日前被革除黨籍。之不過，外界指佢仍然未打算退出政界，仲諗住另起爐灶搞民生組織。該黨主席羅健熙今（21日）就話梁嘅離開對黨無咩影響，佢將來嘅發展都喺個人選擇，指「佢鍾意想點就點」。

雖然梁已經被革除黨籍，當時回覆查詢亦對中央委員會嘅決定「一笑置之」，早前仲喺社交平台寫到「該告別的早應告別了」。不過有指佢繼續有「搞作」，會再成立民生組織喎。羅健熙就笑言呢個係佢個人選擇，加上佢嘅離開對黨都無咩影響，所以都無咩再討論嘅空間。

至於白鴿黨自前年12月換屆，並選出25人嘅中委會成員，但自經歷初選案同擅撐立法會候選人事件後，現時人數已減大半至16人，其中副主席一職亦得返一人擔任。不過羅健熙就話暫時未有仔細討論補選安排，之後會睇吓點樣，亦都唔敢肯定喺咪會有補選，佢亦都補充任期都只剩餘一年左右，到時會再召開會員大會。

翻查資料，當中有部分退黨嘅成員正在服刑、離港，其中前主席胡志偉、前副主席林卓廷同尹兆堅等人正服刑，而副主席李永達亦已離港。至於暫離港赴英嘅蘇逸恒亦因擅立法會候選人被革除黨籍。

其實梁翊婷自從當時被紀律委員會調查，一直低調未有現身，羅健熙早前更指梁事發後未有出席中委會會議解釋，又拒出席紀委會聆訴及無提出上訴，過程中對該黨紀律不聞不問，亦唔尊重黨規。