疑醫護社區感染 養和大爆疫 另11個月大女嬰病夭迄今最年輕

新冠肺炎疫情持續，有消息指，養和醫院內有新冠肺炎爆發，中招者包括大批醫護，醫院管理局總行政經理(質素及標準)劉家獻今日(21日)承認，醫管局已得知院內有爆發情況，相信是醫護人員在社區感染，而如在大型爆發的情況下會要求停工，及所有相關人士需進行檢測。

1名11個月大女嬰病夭，成為本港最年輕的過世疫患。劉表示，該名11個月大女嬰因持續抽搐，於上周六(19日)送到將軍澳醫院，女嬰入院後情況惡劣，已即時插喉。急救並進行新冠肺炎測試後確診，轉送伊利沙伯醫院兒童病科深切治療部接受治療，但情況惡化，心肺功能一度停頓，急救後仍急殆，延至昨日黃昏6時59分離世。

涉事女嬰家人快速測試找到病毒，疑被家人傳染，她一名8歲兄長及攣生妹妹亦有被驗出病毒，他稱正因為未知死亡原因，故轉介死因研究庭了解，未能確認家人何時進行測試，及有否進行核酸測試，至於女嬰惡化情況快，未能確認死因。

劉指，該女嬰健康一直良好，家人包括照顧者及父母等於快速抗原測試中均發現病毒，在家隔離情況穩定，直至上周六凌晨發燒及抽搐。送到急政室時有插喉轉送伊利沙伯醫院，但入院後病人被開瑞德西韋，情況進一步惡化，並出現心臟停頓，個案已轉介死因庭，由於僅住院2日，現時未能辨認死因，佰與其家人及死因裁判官商討。

另外，私家醫院歡迎剛做完手術而須療養者及供新冠肺炎及其他急症病人留醫，以騰空公立醫院的病床，先為非染疫者轉院，例如心臟病人等。劉表示，與私家醫院未能稱為分工，僅為開始合作，未來可商討會否轉介部分病人到私家醫院做手術。