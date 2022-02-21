新冠患者入竹篙灣無人理　快速檢測證康復仍無得走

近日確診人數急升，有病人無法送醫，但亦有病人在當局「龜速」行政效率下，染疫逾10多日至無病徵後始被送往隔離，到了竹篙灣檢疫中心卻一直無人跟進，出營日子不明，坦言「仲衰過坐監」、「屈到發癲」，又形容竹篙灣內不少人瀕臨崩潰，「有人大叫、有人啪門、有人淋雨」，即使身體已康復，恐已精神出現問題，怒斥「我唔要求佢（政府）幫我，但佢依家仲要害我，咁我就極度憤怒」。

讀者宋先生向東網表示，他與13名家人疑在大年初一(1日)飯敍後染疫，他翌日出現病徵，在家自我隔離至本月7日已無不適。至本月10日，他收到染疫通知，其大嫂亦確診，衞生防護中心着他與妻子及兩名女兒到酒店隔離，翌日他們便入住銅鑼灣華麗酒店。至本月14日，他收到往竹篙灣隔離的通知，同日其妻女亦收到染疫通知。他等候3日始被送往竹篙灣，距他收到染疫通知，已相隔一周。

入住竹篙灣3日，他於昨日（20日）始收到當局發放快速檢測套裝及深喉唾液檢測包，他進行快測顯示無染疫，職員稱只要他填寫健康申報並經醫生批准即便可離開，惟未有說明日期。他提到，竹篙灣內不少人無法取得檢測的深喉檢樽，亦有人希望提交樣本但無人收。無人跟進的情況令人「屈到發顛」，從房間窗口望去，不時看到情緒不穩的市民，形容「本身正常的人，入到嚟之後都癲咗」。

而其妻女至今（21日）已在酒店隔離10日，仍無離開的指示，令他倍感憂慮。酒店職員不准她們把垃圾放出房外，因此垃圾已在房內堆積一周傳出惡臭，衞生堪憂。昨日3母女快速檢測顯示無染疫，但仍無法離開，需等候當局所派發的檢測包，但未知何時才收到。

另一讀者白先生本月5日證實染疫，在家自我隔離並服用成藥後，至本月9日已無不適，但當局至本月12日始安排他入竹篙灣，他在入住當日及16日都有提交深喉檢測樣本樽，惟無人收回。他每日早晚都會打電話到竹篙灣熱線，但「真係無通過」。他認為，當局把他送入竹篙灣後沒有跟進其情況，亦無告知他離開的日子，令他十分無助，亦擔心佔用了其他更有需要人士的資源。