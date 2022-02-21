8.25深水埗非法集結案　其中4名被告罪成候判

2019年8月有大批市民在深水埗聚集，期間有人叫囂，亦有人用雷射筆射向警署。10名懷疑有份參與的人士及後被捕，同被控參與非法集結罪，其中1人於案件開審前在區域法院認罪，需還押候判。餘下9人則不認罪，經審訊後，當中4人今（21日）被區院法官李慶年裁定罪成，其餘5人則罪名不成立。法官把罪成的被告還押至3月7日，屆時將與認罪的被告一同判刑。

10名被告依次為葉卓邦（18歲，學生）、林嘉豐（36歲，無業）、林浩廷（28歲，測量員）、林易津（25歲，地盤工）、韓紫彤（23 歲，無業）、吳南海（20歲，侍應）、黃澤鋒（21歲，學生）、唐恒輝（25歲，學生）、龔漢文（25歲，港鐵技工）、盧宇栢（19歲，學生）。控罪指，10人於2019年8月25日，深水埗警署和長沙灣道交界附近的欽州街參與非法集結；葉卓邦另被控同日在福華街與欽州街交界參與非法集結。其中吳南海早已認罪，而葉卓邦、唐恒輝、龔漢文及盧宇栢今被裁定罪成，其餘被告則罪名不成立。法官先替被告當中的葉卓邦索取更生及勞教中心報告。

法官裁決指，案中主要爭議犯案者身分，就4名罪成的被告，法官在比對涉案片段後，認為有足夠的辨認證據，證明4人蓄意留守現場，與其他非法集結人士齊上齊落，互有角色及有共同目的地破壞社會安寧，故裁定4人罪成。至於其餘被告，法官比對他們在片段中的裝束後，認為不是非法集結或暴動中常見的裝備，亦沒有證據證明該些被告何時到場，又或逗留了多久，部分被告逃跑或只是出於驚慌等，認為控方未有足夠的環境證據證明他們犯案，故裁定餘下5人均罪名不成立。

案件編號：DCCC 386/2020