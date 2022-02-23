劉宇隆料隱形患者高達數十萬　許樹昌促全民強檢配合禁足先有效

第5波疫情一發不可收拾，政府決定下月進行全民強制檢測，市民憑身份證按出生年份分批接受3次檢測，而檢測期內每日均需進行快速測試。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今早(23日)在電台節目表示，根據政府污水檢測，估算全港隱形患者有幾萬至數十萬，當局需設置足夠設施隔離患者，若設施仍然不夠，應先隔離家居環境較差的劏房住戶。

劉指出，若疫情惡化速度持續，到實施全民檢測前的確診數字仍會「每3日一翻」，希望全民檢測可切斷傳播鏈，加快疫情回落速度。他又指，當局應繼續向家長解說，呼籲家長讓子女接種疫苗，又認為如果市民接種疫苗的需求持續，可逐步縮短接種第2和第3針時間至2個月或3個月，加快為市民提供保障。

而政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，全民強檢未有配合禁足的做法並不理想，相信當局認為推行禁足令在技術上有困難，難以安排食物及物資供應。許指出，若無法配合禁足令必須確保檢測機構短時間內可發出檢測報告，並盡快把患者送到隔離設施，否則仍然無法截斷病毒傳播。

許樹昌又認為，現時難以估算香港實際上有多少人染疫，但認為全民強檢會找出大量患者，隔離設施有可能爆滿，部分確診者或仍要家居隔離。他認為，政府或可參考墨爾本的做法，准許每個家庭派1人，每星期外出一兩次購買物資。

感染及傳染病醫學會副會長林緯遜亦指出，現時政府追蹤個案的措施已失效，全民強制檢測確有助找出隱形患者，但需要配合相當程度的禁足，把人口流動減至最低，如將緊急和維持市民起居飲食以外的零售服務暫停，所有可行的行業都在家工作，否則疫情可能會持續到4至5月，甚至更長。

林估計，全民檢測或可找出幾萬至10萬名患者，本港目前隔離設施不足夠應付，因此需要在全民檢測前便把確診數字壓低，確保當局有能力處理患者和密切接觸者。談及疫情發展，他相信疫情在本月不會「到頂」，有機會在3月後達到高峰。至於政府爭取在4月尾展開中學文憑試，林認為關鍵在於社區患者和密切接觸者是否得到隔離。