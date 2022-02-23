尖沙咀警署外暴動案　讀電影被告稱到場僅為拍片

2019年8月11日有大批示威者在尖沙咀警署外的彌敦道一帶集結，並向警署投擲汽油彈及其他物件等，令一名在警署內的警員下肢燒傷。警方當日拘捕多人，其中10名男女被控暴動罪，當中2人早前於區院認罪，餘下8人則否認控罪受審。法官早前裁定指控表面證供成立後，其中一名男被告今天（23日）選擇作供，稱當日到現場原只想拍攝反修例場面，後因警方施放催淚彈，才緊張驚慌下隨人群跑，自言「做錯咗決定」。控辯雙方已傳畢證人，案件押後至4月2日進行結案陳詞。

10名被告依次是李穎淇（27歲）、15歲男童X、廖偉明（25歲）、莊嘉灝（24歲）、聶嘉寶（24歲）、黃千溥（21歲）、羅後成（19歲） 、蕭呈希（23歲）、潘冠雄（26歲）及羅漢銘（22歲），同被控一項暴動罪，指他們於2019年8月11月在尖沙咀柯士甸道與堪富利士道之間的彌敦道，與他人參與暴動。羅漢銘另被控一項無牌藏有彈藥罪，指他於同日藏有9枚使用過的催淚彈。除李穎淇及聶嘉寶認罪外，其餘8人均否認控罪。

被控2罪的羅漢銘今作供表示，案發時他正就讀電影相關的高級文憑，並打算拍攝以反修例為題材的微電影，故不時往遊行及示威現場拍攝。案發當日他從新聞及網絡得知尖沙咀有人聚集，便前往欲拍攝現場畫面。他指當日他身穿黑色衣服，是因先前拍攝其他現場時，曾遭示威者質疑身份，擔心會被要求删片或禁錮，認為穿與示威者相類近的深色衣服較方便。而他帶備防毒面具，亦是以防遇到放催淚氣體時不適。

羅指當日拍攝時聽到施放催淚彈聲響，恐吸入氣體不適，於是走到聖安德烈堂附近的休憩處暫避，期間又發現違失攝錄機記憶卡，於是戴上手套往垃圾處尋找。他及後又聽到外面嘈雜，並見多人離去，他於是又隨人群離去，更遺忘了載有攝錄機等的尼龍袋。就在他前行時，突然被警員從後拉住手臂，他當時不知對方身份而一度掙扎，後被撲倒在地及被鎖上手銬，警員之後搜查其背包，惟他腳邊卻不知何時多了一個灰色袋。他有向警員指該灰色袋不是他的，但不獲理會。羅又指有警員曾向他指「你唔好玩嘢，我可以對你好好，亦可以對你好差」，令他感到受威脅。

控方盤問羅時，指羅的衣着易被認定是示威者，又不留在平靜的休憩處，而隨人群逃跑，指他是參與現場暴動，並在警方展開驅趕後逃跑。羅不同意，解釋當時恐催淚氣體會擴散至休憩處，他見人群走得急亦感到緊張及擔心不能離去，又因當時身穿深色衣服而「驚警察拉」，故也緊張所以焦急想離去。他坦言「當時做錯咗決定」，認為應留在休憩處。

案件編號 : DCCC 336,337/2020