新一期居屋今起接受申請　廿四孝爸爸望兒子抽得安樂窩　

新一期居屋今日(25日)上午8時起接受申請，今期居屋以51折推售，涉及7個項目，共提供8,926個單位，售價由124萬至531萬港元不等，其中包括北角驥華苑，為罕有港島區海景盤。樂富房委會早上8時已有人來取申請表或交表，當中不乏幫子女置業的廿四孝父母，也有市民看準大環境走下坡，決定放手一搏。

市民廖先生來替兒子取申請表，兒子以個人身份抽居屋，故機會很微，「機會好似等於零」，今次已是第6次抽居屋，「佢好乖，做裝修月入3萬，但月儲到2萬，30幾歲就儲到百幾萬，但抽到先算啦！」如果兒子不夠錢供，就打算把積蓄，甚至把現居的居屋按揭，供仔買樓，希望他能有個安樂窩結婚生仔，「起碼第時個孫架嬰兒車都有位擺，唔使擺出冷巷吖！」

他形容，兒子只要有屋住，他已經「阿彌揭諦」(謝天謝地)，所以對屋苑地點、價錢沒有很高要求，「(抽到)天水圍都要去啦！」。

蔣女士今日來交表，因為心急幫20歲的兒子置業，心儀沙田愉德苑，因為接近工作地點。雖然因疫情關係，無法入內觀看單位模型，但她表示不擔心「中伏」，「相信房屋署嘅」。

剛剛出職場的張小姐則第一次抽居屋，表示心儀北角驥華苑及將軍澳昭明苑，因為接近家人，預算大約400萬港元，「如果有得揀，希望買大啲單位」。楊小姐也打算以個人身份抽居屋，心儀觀塘安秀苑，預算200萬港元左右。她是第一次交表，因為大環境較差，都在走下坡，覺得是買樓時機。