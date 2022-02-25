去年貿易總額創新高　邱騰華指本港疫情一旦受控　經濟將大幅改善

本港經濟雖受疫情衝擊，百業蕭條待興。商務及經濟發展局局長邱騰華於今日（25日）記者會上指，本港具備多項優惠，包括商貿往來的優勢，相信疫情一旦受控，經濟會大為改善，又指去年本港商品貿易總額再創新高，較2018年的高位超16%，而本港生產總值GDP亦增長6.4%，較歐美多地為佳。對於部分外資疑因防疫限制而撤出本港，邱認為外資在港去年是「豐收年」，外國駐港公司的數量不減反增，相信撤資僅為業務改變的調整。

邱騰華回顧本港去年貿易情況，指即使面對疫情和全球經濟下行壓力，本港去年貿易總額不跌反升，甚至創出新水平，本港商品貿易總額達10萬億港元，按年增長約25%，並稱增長非技術性調整，亦較2018年的高位超16%。邱認為，本港具備很多優厚條件，有能力反彈，只要疫情受控，本港具備條件，憑着自身的優勢，包括經貿方面的優勢，為經濟走出路。

去年本港生產總值GDP增長6.4%，雖較新興亞洲市場的增長稍微遜色，較全球增長5.9%的水平高。邱指，當中相當大程度由外貿帶動，受惠本港處於環球較優厚的經貿地帶，其中80%貿易夥伴來自亞太地區，70%來自「區域全面經濟夥伴協定」(RCEP)地區，包括東盟、內地及日韓等，當中最大比例來自內地。他強調本港需要繼續依重這些地區的經貿增長，把握機遇。

近期不少報道指外國企業因嚴格的防疫措施而考慮撤離香港，轉移至新加坡等國。邱騰華指出，本港仍然是經貿中心，外國駐港公司的數量不減反增，本港整體公司數目維持在一定水平。他引述業界和投資推廣署觀察指，外國企業需要視乎運作及業務的改變而作出調整或調配人手，未見有大改變，更稱外國商會雖反映去年受旅遊限制的影響人員往來，但企業普遍營運表現理想，形容是「豐收年」，給予政府大量稅收。

至於中小企方面，邱騰華稱，去年「中小企融資擔保計劃」的反應熱烈，尤其年初疫情嚴峻，企業面對資金困難，需要現金周轉交租及繳付薪金，計劃為企業帶來希望。邱表示在與業界接觸中，最多人要求延長計劃，包括「還息不還本」貸款，又稱利息較一般商業貸款為低，貸款額亦提高，最長還款期延長了，相信能夠協助企業緩解燃眉之急。

疫情處於高峰，邱騰華表示，國家給予本港不少應對疫情所需物資，包括提供醫療物資，例如部分難以自行採購，或短期內買到的物資。現時部分保護物資，包括口罩、快速測試包及中成藥等已運抵本港，會由各相關部門整合分發。邱騰華補充中成藥僅屬治療用途，需要審慎處理，現會轉交衞生署及醫管局處理。