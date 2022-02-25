烏克蘭局勢緊張　入境處主動出擊聯絡當地港人

入境事務處的「協助在外香港居民小組」，俗稱「救人組」在收到在外港人的求助後，便會向他們提供一切適切的協助，是在外港人的最大支援。俄羅斯周四(24日)揮軍攻打烏克蘭，當地局勢持續升溫，「救人組」心繫當地港人安危，在未有收到求助的情況下，即時嘗試用各種方式聯絡當地港人，主動向他們提出協助，讓他們知道「救人組」隨時候命支援。

據了解，入境處日前得知有傳媒引述一名港人身處當地，雖然該名人士沒有向入境處提出求助，但「救人組」亦隨即主動出擊，想盡方法聯絡對方，提供一切可行協助。而入境處傳訊及公共事務組亦都積極聯絡涉事傳媒，透過他們聯絡該名人士，並向他提供求助途徑同有關包機的最新資訊。

另外，處方亦收到另一當地港人的求助。入境處回覆東網查詢時表示，就烏克蘭局勢緊張一事，入境處已透過外交部駐港特派員公署同中國駐烏克蘭大使館了解情況，至今接獲一名身在當地港人的求助，入境處已即時提供相關資訊，並按他的意願透過大使館提供可行協助。處方指會繼續與求助人、公署同當地大使館保持密切聯繫，繼續留意事態發展及積極跟進事件。

處方又提醒，身在當地的港人應注意人身安全。如他們需要協助，可致電入境事務處「協助在外香港居民小組」24小時熱線，或使用「入境處流動應用程式」以網絡數據致電求助。中國駐烏克蘭大使館於今日在網頁上就包機接返的事宜發出通告，如有需要，可參閱相關通告並進行登記，或與中國駐烏克蘭大使館聯絡。