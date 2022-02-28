本港去年底人口逾740萬　出生人數3.7萬人創新低

在新冠疫情肆虐下，香港人口繼續下降。政府統計處今日(28日)發表的數字顯示，2021年年底的本港人口的臨時數字約為740萬人，較前年年底的742.7萬人減少了2.36萬人，跌幅為0.3%。出生人數創有記錄以來新低下，自然減少(即死亡多於出生)的情況繼前年首次在香港出現後，去年擴大逾倍，出現1.42萬人的自然減少。

2021年年底的人口下跌由自然減少(即死亡多於出生)及香港居民淨移出（即移入少於移出）組成。去年出現1.42萬人的自然減少，出生人數為3.7萬人，死亡人數為5.12萬人。同時，去年的淨移出人數為9,400人，其中1.79萬人為單程證持有人的移入，2.73萬人為其他香港居民的淨移出。

政府發言人表示，去年的按年人口下跌0.3%相比前年的下跌1.2%有所收窄，惟強調自然減少（即死亡多於出生）繼前年首次在香港出現後，在去年有所擴大。過去5年，出生人數由2016年的6.09萬人持續下降至2019年的5.29萬人，再進一步下降至前年的4.3萬人及去年的3.7萬人。

發言人續指，香港的生育率一直在亞洲經濟體中屬於最低的地方之一，過去兩年出生人數大幅下跌亦可能是受到自前年年初爆發的新冠肺炎疫情影響。另一方面，隨人口高齡化的趨勢，死亡人數在過去5年由4.69萬人逐漸上升至5.12萬人。