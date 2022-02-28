坦洲鎮女子中招　曾多次往返關閘口岸　澳門北區10廈強檢

因應廣東省中山市坦洲鎮昨日(27日)1名內地女性居民染疫，由於患者上周二(22日)至昨日期間，多次往返澳門珠海關閘口岸，澳門應變協調中心今日(28日)宣布，該女患者主要活動範圍，即北區關閘廣場附近的10座大廈居住或工作的人士，須進行一次強制性病毒檢測。

自今日下午5時至明日(3月1日)中午12時，將對該患者經常出入的重點區域(關閘廣場附近)居住或工作的人士，進行一次強制性核酸檢測，涉及江南大廈(第一座)、江南大廈(第二座)、江南大廈(第三座)、彩虹苑(第一座)、彩虹苑(第二座)、新南大廈、嶺南大廈、華安樓、華康樓、華強樓、華富樓、海南花園(第一座)、海南花園(第二座)等，位於關閘廣場的重點範圍。

為免人群聚集，於上述重點區域居住或工作人士須網上預約檢測，並準時到場輪候，檢測時須帶備身份證明文件正本、預約碼和澳門健康碼截圖。

應變協調中心又指，該名女患者於本月15、17、19、21、23、25日曾多次往返澳門珠海關閘口岸，所做檢測均未有驗出病毒。衛生局會對患者於澳門的主要活動場所進行環境採樣。