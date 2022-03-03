稱打羽毛球卻無波　男生藏雷射筆罪成判入更生中心

前年1月29日，一名男學生涉嫌在黃大仙管有一支雷射筆被捕。事隔一年半後他被落案控告管有攻擊性武器。男生早前不認罪受審，自辯時稱當日他相約朋友打羽毛球，惟他身上卻沒有羽毛球和球拍；經審訊後，他被裁定罪成，裁判官莫子聰今日(3日)在九龍城裁判法院接納懲教署報告建議，判處更生中心令。

被告梁傑銓(19歲，學生)，被控於2020年1月29日，在九龍黃大仙地鐵站B出口外的公眾地方，管有一個能發出雷射光束的裝置。

辯方今再為被告求情時，指被告品學兼優，早前索取的勞教及更生中心報告亦內容正面，辯方希望法庭判處更生中心令，並呈上5封求情信，被告在求情信中表示感到後悔，承認今後不再犯。裁判官莫子聰判刑時，指被告經審訊後定罪，欠缺悔意，但考慮到辯方為被告所作之求情，以及報告內容正面，接納懲教建議，判處更生中心令。

控方案情指，案發當日早上被告和3名男生坐在花槽邊，警方上前截查時，在被告背囊內搜出雷射筆、望遠鏡、灰色手套、4個口罩等物品，被告稱要去打羽毛球，而雷射筆自上次觀星後忘記取出。惟警員供稱當時看不見4人有帶羽毛球拍，追問被告為何沒有羽毛球拍時，被告則沒有回應。

案件編號：KCCC 1972/2021