空手道運動員鄧宇軒入讀中大高級文憑　望平衡學業及運動

香港空手道精英運動員鄧宇軒自出娘胎便與「空手道」結下不解緣，因其父正是前香港空手道代表、退役後轉任教練的鄧頌基。本學年他透過「精英運動員計劃」，入讀香港中文大學專業進修學院康樂及休閒事務管理高級文憑課程，希望運動與學業一同發展，6年後有機會實現奧運夢。

鄧自幼便與哥哥跟隨父親學習空手道，他所獲的空手道獎項不計其數。他於去年底舉行的「亞洲青少年空手道錦標賽」頂着腳傷，在男子U21個人形項目勇奪金牌，是港隊亞青賽歷來首面金牌。

上次比賽到埗時，在一次練習中受傷，腳踝瘀黑，疼痛不已。正當他猶豫應否看醫生的時候，爸爸建議他頂着傷痛堅持比賽，因為一看醫生便肯定不能繼續比賽。於是，宇軒在止痛藥的幫助下奮力作賽，最終勇奪金牌，創下港隊歷史。他笑言金牌不能不歸功於爸爸的意見。

由於鍾情中文大學，宇軒透過「精英運動員計劃」入讀學院的康樂及休閒事務管理高級文憑課程，期望畢業後升讀中大運動科學與健康教育理學士學位課程。

而由於下屆巴黎奧運沒有空手道項目，他希望再下一屆的美國洛杉磯奧運，空手道項目能捲土重來，屆時25歲仍有機會實現奧運夢。宇軒不諱言東京奧運空手道銅牌得主劉慕裳是其奮鬥目標，希望有一日能像她一樣，登上奧運會的頒獎台，為香港空手道運動再創另一高峰。

日前中大副校長潘偉賢代表學院與體育學院續簽「精英運動員學習計劃」的合作備忘錄，全日制高級文憑課程的修讀年期再延長兩年，並設持續的學習支援，包括學術輔導，讓運動員赴海外比賽或集訓後，有專人跟進及支援他們的學習進度。