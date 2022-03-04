宋皇臺站C出口行人天橋方案拍板　目標2026年竣工

屯馬綫通車多時，惟其中宋皇臺站的C出口尚未完成一直為人詬病。近日區議會最新文件顯示，經過諮詢後，港鐵公司決定在宋皇臺站C出口採用擬建行人天橋的方案，工程預計會在2023年動工建造，目標在2026年竣工，並會在今年年中刊憲及諮詢公眾。

港鐵公司表示，經過向不同地區持份者諮詢後，在絕大多數的同意之下，去年6月在九龍城區議會鐵路事宜工作小組，最終敲定了推展行人天橋方案。目前港鐵正進行行人天橋的設計工作，根據項目的設計進度及相關法定程序，工程預計會於2023年動工建造，目標在2026年竣工。港鐵又指，為配合時間表，計劃會在今年年中，就宋皇臺站C出口行人天橋方案，按《鐵路條例》(第519章)作出修訂刊憲及諮詢公眾。

宋皇臺站早前掘出大量陶瓷器碎片，以及一些可追溯至宋元時期至20世紀中期的考古遺迹，現址需要進行遺迹保育，當中屬於C出口範圍連接北帝街至宋皇臺站行人隧道未能按原定計劃建造，直到屯馬綫通車後仍未建成C出口，多名區議員曾批評C出口遲遲未落成，對該區居民造成不便，更曾質疑古物物古蹟辦事處推卸責任予港鐵。

而港鐵公司則在2020年底，提出行人天橋方案，為附近居民提供連接北帝街C出口及宋皇臺站，並向不同地區持份者作出諮詢。