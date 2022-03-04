2女子香港入境後確診　其中1名菲傭曾8次覆檢始中招

本港新冠肺炎確診數字高企，鄰近的澳門亦不斷錄得香港輸入的病例，當地新型冠狀病毒感染應變協調中心今日(4日)公布，再多2人從香港入境澳門後證實確診，涉及1名46歲澳門女居民及1名36歲菲律賓籍家傭，她們目前無病徵，結合其流行病學史、臨床表現及檢測結果，澳門當局判定為輸入性無症狀感染者，不列入當地確診病例。至今，澳門已錄得82宗確診個案及41名無症狀感染者。

該名染疫的澳門居民先後於去年6月、7月，在澳門接種2劑國藥新冠疫苗，上月則在香港接種1劑由內地研發的科興疫苗。她今日在香港乘坐正午12時開出的金巴到澳門，持有採樣日後24小時內的非染疫檢測證明；入境時接受鼻咽拭子檢測，結果驗出病毒，已安排到路環高頂公共衞生臨床中心接受隔離。

另一名確診菲律賓籍家傭則在去年7及8月，接種了2劑科興疫苗，上月19日自行駕車約當日晚上7時入境澳門，同樣持有效非確診證明；入境時的檢測結果亦沒有驗出病毒，被安排到皇庭海景酒店作醫學觀察，其於上周日至本周二(2月20日至3月1日)期間，共8次覆檢均沒有中招。她是本周二1名6歲無症狀感染者的同行照顧者，在醫學觀察期間持續負責照顧該兒童，本周三(2日)轉到路環高頂公共衞生臨床中心接受隔離，當日的檢測沒有驗出病毒，惟今日再度檢測結果證實確診。