開公司引入環球海鮮　婦女闖出一片天

女性要在商界打出一片天下不容易，李惠愛在1976年成立海產公司，將海外的新鮮海產引入香港，並將之傳承予下一代。她坦言，工作上面對的漁民、採購以至是廚師等，均以男性為主，因此多年來因女性的身份而遇到不少困難。不過，她認為女性較男性較為細心謹慎，此優點有助公司發展，並受到香港迪士尼樂園青睞，自2012年起向其提供環保海鮮，並曾與樂園度過難關。

港人喜歡吃海鮮，環球海產有限公司總經理李惠愛早年在加拿大求學，留意到當地海產十分豐富，並可以便宜的價格購得海產，因此就成立了公司，現時從美加、歐洲等地約400款海鮮引入香港。

李的女兒、該公司營業總監吳曼玲指，母親以女性身份在此行業發展並不容易，通常由男性主導，接觸的漁民、採購及廚師等大部分都是男性。香港迪士尼早於2012年已採用環保海鮮，而環球海產是其中一個供應商。

吳認為，女性有耐性，懂體諒等。迪士尼樂園因疫情而須暫時關閉，因此可能會浪費已訂購的海鮮，吳坦言有權利要求迪士尼將海鮮照單全收，但她就「諗計」，將之售予其他餐廳等，解決浪費的危機。

環球海產主要由女性經營，而香港迪士尼望推動多元共融，支持由弱勢群體或者僱用他們的機構，包括女性、少數族裔及殘疾人士等等，給予平等機會成為供應商，協助建立共融社會。

迪士尼指，他們透過各類的第三方認證機構，發掘不同的供應商，例如超過51%由女性擁有及管理的企業，可以取得「WEConnect International」的認證，亦會鼓勵符合有關條件的供應商取得認證。認證機構可以連繫不同的女性企業家及潛在的買家，助她們擴闊人際網絡，獲得更多發展機會。