內地援港專家促港府首要減低重症死亡　警告勿選擇躺平放任策略

第5波疫情仍未見頂，確診數字每日「萬萬聲咁嚟」，至今已累計496,767人染疫，而昨日(7日)死亡個案更增280多宗，創單日新高。中央援港防控專家組組長、國家衞健委新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年接受訪問表示，香港新冠病毒來勢兇猛，短時間內讓大量人群感染，產生大量重症患者，導致醫療資源出現嚴重擠提，危及城市運行的生命線，他強調面臨無法正常運轉的危險，香港不能選擇躺平，如果躺平將危害無窮。

他指出，目前香港抗疫的重點工作是減少重症死亡病例，集中醫療資源，尤其優先針對老年人等重點人群，必須要控制並切斷傳播，盡最大可能保護生命。此外，他指香港抗疫工作應該堅持動態清零總方針，同時分階段落實這個目標。

對於香港將實施全民檢測，梁認為這是一個系統性工程，需要把握時機，例如用怎麼方法檢測、檢測出來的陽性患者和密切接觸者如何管理，都要加以考慮，作出周密安排。他對香港實現動態清零的總體目標仍有信心，但要充分預估需要多長時間，相信香港一定能夠戰勝疫情。