快測平台檢疫訊息混亂　打2針市民獲告知仍要隔離14天

港府因應檢測中心排長龍、檢測結果嚴重滯後等原因，上月25日起承認快速檢測結果，指快測確診者可經網上平台呈報，毋須再做核酸檢測，以免資源重疊及耽誤時間，惟相關平台相隔10日後才於昨晚(7日)運作，而平台推出第2天，《東網》便收到讀者區先生的求助，指完成登記後卻見網站顯示要求隔離14天，強調依現時規定已打2針疫苗，只需要隔離7天後快測無染疫便可離家。他批評政府發放訊息十分混亂，並自相矛盾，令市民不知所措。

從事飲食業的區先生指，於上月26日快測確診，並一直於家居進行自我隔離，本以為根據政府最新的指引，自己早已完成隔離7天的要求，但昨日於平台填寫資料時，已申報已打2針疫苗，卻仍然嚇見14天隔離令，並隨即致電相關熱線，卻一直未能接通。他批評網站與政府早前更新的指引明顯有別，「我應該信邊個先啱？」

根據資料，政府早前公布已接種至少2劑新冠疫苗的患者，將可以在確診後第6天及第7天進行快速測試，若他們在連續兩天的快速測試均取得無確診測試結果，將可以於第7天提早離開社區隔離設施或家居，如常生活。