疫下近60%婦女失業　工會倡加強課餘託管支援就業

疫情持續兩年多，本港不少女性要同時兼顧維持生計和照顧停課的子女，壓力大增。有工會今年1月訪問了886名婦女，發現約570人在疫情前有工作，當中近60%已失業；另有逾60%受訪者因缺乏社交活動等，而出現焦慮等負面情緒。工會認為疫情令婦女加劇受壓，建議當局加強課餘託管服務，以支援婦女就業。

調查顯示，238名受訪的婦女在疫情下雖仍有工作，但面對開工不足、放無薪假等苦況；逾47%的工作壓力增加。另外，886名受訪的婦女中，有34%的家庭總收入是1萬港元以下，較疫情前的約25%，增加9個百分點；逾4分3受訪者希望當局擴大電子消費券的使用範圍。

勞聯主席林振昇批評，政府上月推出臨時失業支援，但申請門檻高，難以惠及開工不足、放無薪假的市民，且至今仍未公布申請方法，促請當局盡快跟進。該會秘書長周小松亦指，疫情下市民要勒緊褲頭度日，煤氣和租金的費用成為重擔，促請政府容許市民以消費券繳交水電費等，並加強課餘託管服務，以協助婦女就業。

從事文職工作、兼職健身舞教師的鄧女士指出，第五波疫情爆發後毋須工作，加上娛樂和運動場所關閉，變相「零收入」，擔心無法應付日常開支，直言3名子女「分分鐘無飯食」，希望可找到穩定工作。