再多6人死前2周內曾接種疫苗　15歲少年打針後胸痛疑心肌炎

再多6人接種新冠疫苗後死亡！衞生署今日(9日)公布，截至本周日(6日)晚上11時59分的過去1周，署方共接獲42宗涉及曾打針人士的異常事件報告，當中包括6宗曾經於離世前14天內打針的死亡報告，個案涉及2男4女，年齡介乎45至93歲，均沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起；另有1名15歲男子在接種復必泰疫苗後2天內出現胸痛，情況穩定。

截至本周日晚上8時，衞生署共接獲7,131宗異常事件報告。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括77宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會今日已總結當中53宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，另外13宗個案亦初步認為與疫苗接種沒有關聯，其餘11宗個案則有待評估。

根據醫管局資料，上月7日至本周日期間，未有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每10萬人有512.2宗，而有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每10萬人有25.6宗，整體死亡率與過去3年同期數字相若。當中未有接種疫苗紀錄的急性中風或急性心肌梗塞死亡個案比率為每10萬人有17.3宗，而有接種疫苗紀錄的同類死亡個案比率則為每10萬人有1.2宗。

此外，未有接種疫苗紀錄的流產個案比率為每10萬人有40.7宗，而有接種疫苗紀錄後流產的個案比率為每10萬人有9.2宗。根據上述數字的統計分析，未有證據顯示接種疫苗增加接種者的死亡或流產風險。

過去1周本港市民合共接種了近1,357萬劑新冠疫苗。已接種最少1劑疫苗的市民約631萬名，佔全港12歲或以上人口的90.2%。衞生署共接獲7,131宗異常事件報告，佔疫苗接種總劑量的0.05%。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括77宗涉及曾經於離世前14天內接種疫苗，佔疫苗接種總劑量的0.0006%，沒有死亡個案顯示與接種疫苗有關聯。