港府首度發緊急警示　全港手機齊響　市民嚇親：以為地震定空襲

近日國際政局不穩，甚至影響香港？商務及經濟發展局今午(9日)5時55分，首度發出中英兩個版本的緊急警示，由於政府事前無任何通知，有網民指聲音刺耳似警鐘響，遭短訊嚇窒，引起驚慌，「上緊網諗住係咪中毒」、「以為空襲」；亦有身處街上的市民指，自己親眼所見「萬機齊響」，場面何其壯觀。

緊急通知指「醫管局伊利沙伯醫院今起成為定點醫院，專門接收新冠病人，其急症室亦以接收新冠確診病人及有生命危險的緊急病人為主，呼籲其他人士請勿前往。」有網民揶揄「以為邊度地震定空襲，原來只係叫人唔好去QE(伊利沙伯醫院)」，認為政府只為測試緊急警示系統，將全港市民當作「白老鼠」。亦有網民指，自己的電話開啟了「專注模式」，故未有收到提示，對旁人的表現感到費解。

翻查資料，商經局轄下的通訊局2020年耗資1.5億港元，委聘本地流動網絡營辦商設立緊急警示系統，以在極端天氣、嚴重的公共安全和衞生事故等緊急情況下，通過流動網絡向流動服務用戶發出有迫切性的公告及訊息(「緊急警示系統訊息」)，讓公眾得以迅速採取應變措施。

該系統採用區域廣播服務技術發放訊息。流動服務用戶可以透過連接至本地流動網絡的兼容流動裝置，接收緊急警示系統訊息。系統訊息有兩個警示級別，分別為「極度緊急警示」和「緊急警示」，發送緊急警示系統訊息不會涉及個人資料，而接收緊急警示系統訊息也不會涉及額外費用。