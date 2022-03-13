團體獲捐近30萬元　向約千基層派現金券及食物包

第5波新冠肺炎疫情肆虐，令本港不少基層家庭生計受影響，生活艱苦。有團體近日獲捐贈近30萬港元，並於3月至4月期間推行「糧朋好友計劃」，用以派發現金飯券及食物包予基層人士，受惠人數可達千人。有需要人士經社工推薦後，可每人獲總值200港元的現金券，每個家庭最多可有5人獲贈現金券；另外計劃亦有推出送上門食物包，將食物包直接送到有需要的長者家庭。

鄰舍輔導會得到國際扶輪3450地區、國際扶輪3450地區扶輪基金，以及10間扶輪社響應，捐助近30萬港元，合作推出「糧朋好友計劃」。是次計劃將為有需要人士提供2個月的食物援助，分別透過派發「社區食肆現金券」及「食物包」兩種方式推行，以支援屯門及西環兩區的基層居民。

社區食肆現金券方面，有需要人士經社工推薦後，每人可獲20港元的現金券10張，總值200港元，每個家庭最多可有5人獲贈現金券，即5人或以上家庭最多可獲1,000港元援助。計劃亦會與兩區內的食肆小店商戶合作，受惠者在選購食物同時也可帶動小店收入；鄰舍輔導會亦會與部分連鎖店及快餐店合作，受惠者可用食物券於連鎖店換取指定的食物或餐盒。

至於食物包，則會預先購買乾糧、蔬菜及新鮮食品等食物，包裝為食物包後安排職員或義工送到有需要的長者家庭，讓他們可在家中煮食。此方式旨在減少長者家庭的出外需要，降低感染風險，另亦可支援有經濟困難的家庭。