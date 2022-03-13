生物科技協會測24款快速測試包　9款表現較佳

快速測試包品牌眾多，花多眼亂，市民購買時需慎選。香港生物科技協會測試市面24款新冠快速抗原測試包，分析產品的靈敏度、特異性、穩定性、容易使用程度等，未有發現差劣產品，但個別產品的靈敏度於樣本病毒量低時有異。協會並推薦其中9個品牌，包括包括BGI-YHLO（華大基因）、INDICAID（妥析）、Jinwofu（金沃夫）及Wondfo（萬孚）。

是次快速測試比較於上月底進行，由多位生物研究及檢測科技的專家組成測評小組，研究市面上常見的24種測試劑，包括17個內地品牌、2個香港品牌、2個新加坡品牌、南韓、台灣及美國品牌亦有各1款，而在港府免費派發的9個品牌中，有5個亦被納入研究範圍。

他們發現表現較好的9款產品分別為BGI-YHLO（華大基因）、BNIBT、Camtech、GP Getein（基蛋生物）、INDICAID（妥析）、Jinwofu（金沃夫）、Wisdom、WizBiotech和Wondfo（萬孚），當中包括4款屬政府派發品牌。

若考慮測試包是否獲權威認可，綜合排名前4位分別是BGI-YHLO（華大基因）、GP Getein（基蛋生物）、Jinwofu（金沃夫）和Longsee（南芯醫療），該等品牌已列入德國研究所的獨立研究結果及測試劑的權威認可名單之上。

Longsee（南芯醫療）的測試劑於綜合排名位列前四，卻在該會排名較後，分子檢測科技專家曾瑞英解釋，該品牌在德國獨立研究上得分佷高，綜合靈敏度達100%，但在該測試中得分相對較低，稱不清楚原因為何。

香港生物科技協會主席、海康生命科技主席于常海表示，今次研究並無發現假劣產品，但產品品質不同，不排除個別產品會出現誤差，市民要慎重選擇。他建議市民如果在快速檢測呈陽性，可換另一種測試劑做多一次，避免誤判。