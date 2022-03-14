市建局改善家居設計　提升長者生活質素

本港人口老化問題令人關注，市區重建局推出「樂齡安居」家居改善計劃，協助受重建影響而獲編配公屋單位的獨居長者或雙老家庭，設計家居友善設施，令他們感受到社會關懷。當中本身患有急性青光眼及白內障的泰裔長者李婆婆，雖近日完成手術但視力仍模糊不清，生活上面對諸多不便，幸獲度身訂造新居，生活質素大大提升。

市建局自2020年3月起以先導計劃形式推出「樂齡安居」家居改善計劃，協助受重建影響後獲安置到公屋的體弱長者，度身訂造合適的家居環境。此計劃已踏入第2年，至今參與計劃的10戶長者中，有8戶已完成改裝。

受助者亦成助人者，市建局於今次計劃夥拍建造業關懷基金（CCF）綜合服務中心及香港聖公會福利協會，而早前因工業意外父親不幸身故獲CCF發放慰問金的中心幹事陳浩賢，已連續兩年參加此計劃，今次協助打造李婆婆的安樂窩，為她在新居設置層板安放泰國神像，令他特別難忘。

68歲的李婆婆原獨居於市建局啟德道/沙浦道發展計劃內的劏房，視力不佳的她行動不便，新居獲安裝電動晾衣架，具備電動升降功能，令不良於行的她方便掛取衣物，又設有紫外線殺菌功能；另安裝可調校光暗和顏色的燈具、衣櫃及廚櫃亦增設照明設備等；同時安裝了U型隔氣彎管「自動補水器」，補水器的定時自動注水功能，有助較善忘的年長人士「居家抗疫」。

而本身患有糖尿病的張婆婆，原獨居於市建局土瓜灣榮光街/崇安街發展項目內的劏房，行動不便，獲市建局團隊度身訂造沐浴間，除填平沐浴間與地台之間的高低差距外，坐廁旁也增設扶手；走廊和客廳位置也裝設了自動感應夜燈等，張婆婆入伙後大讚新居設計照顧到她各種需要，疫情下居家抗疫更安心。