中大估算最快5月底回落至每日千宗　500萬人染疫

新冠疫情嚴峻，每日確診個案動輒數萬宗，有醫學專家以數學模型分析指，估計本港會有450萬至500萬人受感染，疫情有待至5月底至6月頭，才會回落到約1,000宗的水平；6月尾至7月頭有望下降至約100宗，呼籲市民盡快打針。

中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院助理教授郭健安，以數學模型分析本港疫情發展，估計本港會有約450萬至500萬人受感染，7,000至9,000名患者死亡，到5月尾至6月頭，才會回落到每日約1,000宗的水平，到6月尾至7月頭下降至約100宗。在這段期間，他呼籲市民盡快打針，又建議政府可考慮提早推行第2針和第3針相關的「疫苗通行證」措施。

郭健安又稱現時不宜放寬社交距離措施，認為單日確診數字要回落至4位數字才有條件逐步放寬。他又指如放寬，食肆初期可由現時最多2人一枱調整至4人一枱，但傍晚6時後禁堂食需繼續。他指，如果當局太快放寬措施，確診數字有可能會再急速上升，到時未打針的市民，未必有足夠時間接種。