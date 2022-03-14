黃國興3.24升任懲教署署長　楊恩健3.26出任消防處處長

政府今日（14日）宣布，現任懲教署副署長黃國興將於今年3月24日出任懲教署署長，接替於同日展開退休前休假的胡英明；現任消防處副處長楊恩健將於今年3月26日出任消防處處長，接替於同日展開退休前休假的梁偉雄。

對於兩人的任命，公務員事務局局長聶德權說，兩人均具備出色的領導和管理才能，同時擁有豐富的部門運作經驗。深信他們定能帶領有關部門面對未來的挑戰，包括應對目前嚴峻的第五波疫情。

對於即將退休的胡英明，聶讚揚胡英明服務政府33年，表現專業，盡忠職守。他在出任懲教署署長期間，領導懲教署應對各項挑戰，帶領部門為在囚人士提供穩妥的羈管環境，並協助他們改過自新，成為奉公守法的市民。衷心祝願他退休生活充實和愉快。

至於梁偉雄，聶亦讚揚對方服務政府36年期間，一直對工作表現熱誠。他出任消防處處長以來，致力提升消防處滅火和救援能力及提高公眾的消防安全意識，以及為市民提供有效的緊急救護服務。衷心祝願他退休生活充實和愉快。

胡英明於1988年8月加入前人民入境事務處（1997年7月改稱為入境事務處）任職助理入境事務主任。他於1989年二月轉職懲教署任職懲教主任，2011年1月晉升為懲教事務高級監督，2012年5月晉升為懲教署助理署長，2018年2月晉升為懲教署副署長，同年11月出任懲教署署長至今。

梁偉雄於1985年9月加入消防處任職消防隊長，2013年10月晉升為副消防總長，2015年7月晉升為消防總長，於2017年2月晉升為消防處副處長，2020年4月出任消防處處長至今。

黃國興於1989年8月加入懲教署任職懲教主任，2014年8月晉升為懲教事務高級監督，2017年8月晉升為懲教署助理署長，2018年11月出任懲教署副署長至今。

楊恩健於1989年11月加入前人民入境事務處任職入境事務助理員。他於1992年4月轉職消防處，於2015年7月晉升為副消防總長，2017年1月晉升為消防總長，並於2020年4月出任消防處副處長至今。