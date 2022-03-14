港股收挫1022點　科指暴瀉11%　騰訊大冧近一成

科網股急挫拖累下，港股完全失去防守力。恒生指數開市不久便插穿兩萬點大關，為2016年中以來首次；之後愈跌愈深，最多瀉1,137點，低見19,415點；收市報19,531點，跌1,022點或4.97%，過去一個月大冧超過5,300點或21%。恒指科技指數跌穿4,000點大關後一瀉如注，插落3,749點的歷史新低，收報3,778點，跌468點或11%；國企指數收報6,555點，跌505點或7.15%。主板全日成交增至2,230億港元，港股通淨買入64.71億元。

科網股災情慘烈，「股王」騰訊急挫9.8%，收報331.8元，創近兩年新低。市傳旗下微信支付涉違規，或需繳付破紀錄的罰款。美團重挫16.8%；京東集團收挫14.7%；阿里巴巴跌10.9%；網易跌8.1%，齊創上市新低；小米集團跌8.6%。

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，俄烏局勢有望紓緩，但中概股退市風險再現，科網股捱沽，拖累港股進一步下跌。恒指下方心理支持約在19,500點，要待悲觀情緒淡化，大市才有望喘穩，屆時再做反彈部署。