擬分配私院新冠口服藥　專家指食肆每枱1人無用　促更加心狠手辣

面對嚴峻疫情，政府窮於應付，港府昨(14日)稱已成功購入包括默沙東藥廠輝瑞兩款新冠口服藥，並會向高危群人士處方。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早(15日)在電台節目表示，口服藥會優先提供給70歲以上長者、有長期病患，及未完成接種疫苗的人士，醫管局會透過指定診所及老人科外展隊在安老院舍處方藥物。

許表示，暫時不會派發給正在居家隔離的市民，但透露政府正研究向有接收輕症確診者的私家醫院分配口服藥，詳情要待當局與私家醫院商討。他解釋，在確診頭5天處方輝瑞及默沙東口服藥，分別能減低近9成及3成的入院及死亡風險，但強調預防勝於治療，染疫始終有死亡風險，認為市民應接種疫苗。

他認為，基於不少快速測試染疫的患者無誘因申報，現時的確診數字未能反映真實感染情況，預計本港疫情會在高位橫行幾個星期，希望在使用口服藥、推高疫苗接種率，及社交距離措施等干擾因素後，疫情可以受控。許提到，如果收緊到食肆每枱1人，其實與每枱2人分別不大，反指如要再收緊措施就要更「心狠手辣」。