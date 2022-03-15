骨灰龕位價格差異高達25倍　最貴雙人位近520萬元

香港寸金尺土，不但一屋難求，連骨灰龕位亦一位難求。消費者委員會調查本港5間持牌私營龕場的服務與收費，發現龕場間的安放權費用懸殊，龕位費用可相差25倍，其中雙人位費用可高達近520萬港元。即使同一龕場，不同檔次的單人龕位亦可相差近12倍。而且，購入龕位後，市民可能需要繳付各種手續費，任何改動，例如加名或改名，隨時亦需額外繳付過萬元手續費。消委會提醒，購買骨灰龕位涉及一筆過大額費用，骨灰安放期較長，呼籲市民購買前必須深思熟慮和及早籌劃。

本港有7間私營龕場根據《私營骨灰安置所條例》獲發牌，所有牌照有效期為10年。消委會在去年11月至12月期間，致電7間持牌私營龕場，並以顧客身份到訪其中5間龕場，發現5間龕場中，只有「東華義莊」以劃一租金出租龕位安放權，其餘4間均以一筆過付款方式出租或出售安放權。

消委會指，單人位或雙人龕位的收費，普遍介乎約20萬至60萬港元，當中1間龕場「龍山寺」的單人位的最低和最高費用，由近20萬至約249萬港元，相差近12倍；同一龕場的雙人位安放權費用最高近520萬港元，較另一間最低雙人龕位費用的20萬港元，相差達25倍。不但費用不一，龕位安放權期限亦異同，消委會表示，7間龕場都有訂立龕位安放權期限，除1間的龕位安放權期限至2056年10月底外，其餘6間的安放權期限，均為2047年5月底或6月底。

此外，由於本港龕位供應緊張，消委會發現有服務商乘勢宣傳境外龕位，聲稱合法、無須續牌或可以永久擺放骨灰等。消委會以顧客身份，向3間分別提供澳門、廣州市及佛山市龕位的服務商查詢收費及購買手續，發現部分境外龕位價錢吸引，不論龕位本身或相關雜費都較本港的私營龕位低，例如其中1間澳門私營龕場的代理表示，1或2人位至最多18人家族位，費用由16萬至約300萬港元，另1間則聲稱以「一個價、兩個位」的組合形式銷售。

惟上述服務商均指購買龕位時要一次過支付全數費用及不設冷靜期，如簽約後取消合約均不設退款。消委會直指，就龕場是否符合當地相關法規，一般消費者難以查證境外龕位在當地的合法性，和確認服務商所提供資料的準確性，故在購買前宜向當地親友或監管機關查證清楚，才作決定。