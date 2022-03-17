涉作煽動意圖行為　藝人阮民安成密接須隔離　保釋覆核候訊

藝人阮民安涉嫌在社交網站發貼文咒罵法官、嘲笑警員的死傷事件、慫恿大眾杯葛接種疫苗，又涉嫌與前妻胞弟以眾籌為名，將部分款項用作吃喝玩樂及賭博，兩人上月被警方國安處拘捕。前舅仔其後獲准保釋候查，阮則被控作出具煽動意圖的作為罪，需要還押候訊。阮原定今天(17日)在西九龍裁判法院申請保釋覆核，惟阮屬確診新冠肺炎人士的密切接觸者，暫時需要隔離未能到庭，主任裁判官羅德泉將案押後至下周四(24日)再處理其申請。

41歲被告阮民安，報稱藝人，被控於2021年9月26日至2022年1月21日期間，作出一項或多項具煽動意圖的作為，即在Facebook及Instagram發表陳述，具意圖引起憎恨或藐視香港特別行政區政府或激起對其離叛；激起香港居民企圖不循合法述徑促致改變其他在香港的依法制訂的事項；引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛；引起香港居民間的不滿或離叛。

辯方律師在庭上指出，阮雖沒有確診新冠肺炎，但他屬確診者的密切接觸者，故需要隔離，而律師暫時亦不能到收押所探訪他及向他索取指示。

案件編號：WKCC 626/2022