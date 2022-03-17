團體促加強應用中藥抗疫　議員建議增設中醫指定診所

本港第5波疫情一發不可收拾，爆發至今3個月，每日確診數字持續徘徊高位，坊間有不少中醫師以面診或遙距方法幫助新冠確診市民，惟政府未有正式宣傳中成藥的效用，而參考內地經驗，中醫診療確實能為部分輕症患者帶來緩解作用。有見及此，有政黨今日(17日)聯同中醫藥界召開線上記者會，從預防、治療和物流安排三方面，促請當局應盡快考慮加強應用中醫中藥，以達致「抗疫防疫」。有議員表示，當局應考慮於全港18區增設中醫指定門診服務，為新冠病人提供治療。

立法會議員郭玲麗表示，中醫中藥診療對於新冠肺炎的治療效用大，建議當局考慮於全港18區增設中醫指定門診服務，為新冠病人提供治療。她又提到，現時許多安老院舍都未曾知悉有關中醫的診療服務，由於院舍內不少長者均對於中醫中藥存在很大需求，望當局能重新調整有關機制，從而推動中西醫併合，為安老院舍提供服務。

就邀請內地中醫團隊來港參與治療工作一事，香港註冊中醫學會會長陳永光表示，政府應將內地中醫團隊與本港的中、西醫專家合作，為新冠病人提供協助，包括方艙醫院內的輕症狀及重症病人，好讓均得到適切治療。他又提到，中西醫併合很重要，稱西醫一向負責治療，而中醫則擔當緩解的角色，冀政府在政策上能善用內地中醫團體、本地3所大學專家及各業界專家的資源，以減輕整個醫療團隊負擔。

立法會議員林琳表示，就針對新冠疫情而言，政府應參考內地各省的抗疫經驗，與本港中醫業界合作，向本港前線人員，如保安、清潔工、紀律部隊及義工等，提供「中醫抗疫湯包」，以增強抵抗力，減低執勤時的患病風險。她又建議當局於派發中成藥上的資訊，應更清晰透明，如向確診者清楚說明該如何派發、如何領取及中成藥的數量，以釐清不必要誤會和避免浪費情況出現。