網傳中港醫護分工不均 內地網民斥髒的累的全是援港醫護做

本港第5波新冠肺炎疫情嚴峻，負責治療新冠病人的內地醫護陸續抵港，並將到亞博館社區隔離設施工作。不過，昨日(17日)網上流傳1張內地醫護與香港醫護合作的工作分配表，當中被指內地醫護的工作量較本地醫護更多，且有分工不均情況。

從該工作分配表可見，由早上7時至傍晚6時期間，共有31項工作，內地醫護人員佔當中22項，包括更換尿片、口腔護理、餵食等；而本地醫護則僅佔當中9項。有內地網民批評，該分配表反映分工不勻，直言「髒的、累的全是內地醫護做」、「內地醫護咬着牙也要做到底」。

醫院管理局回覆表示，局方與內地援港醫療隊就亞博館新冠治療中心的醫療工作，雙方近日積極討論協商，上周首批內地資深護理主任和醫管局護士團隊在初期演練時，因應分階段熟悉系統及工作流程，擬定分工計劃，作為壓力測試。

內地及香港護理團隊現時已達成共識，醫管局指，內地護士非常專業和適應能力強，香港醫護團隊會與內地團隊並肩工作，共同為香港病人提供專業護理服務。

香港護士協會主席源志敏回應指，該會並沒有收到相關資料，不知道資料是真是假，故不能評論。