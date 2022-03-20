政府研5月推康復紀錄二維碼　痊愈者屆時可進入指定處所

本港新冠肺炎疫情未止，港府今日(20日)宣布調整「疫苗通行證」接種要求，同時宣布將現行「疫苗通行證」的相關系統提升，預計5月推出康復紀錄二維碼，以供檢測結果載錄於政府電腦系統的康復者，於稍後時間經網上領取上述二維碼，及將康復紀錄加入疫苗接種紀錄二維碼內，政府會適時公布詳情。屆時康復者可以出示符合接種要求的疫苗接種紀錄或有效的康復紀錄二維碼，以進入主動查核「疫苗通行證」需要掃描二維碼的指定處所。

政府發言人表示，在取得相關二維碼前，康復者可向處所掌管人出示相關康復或感染證明，例如出院文件、由政府或獲衞生署認可計劃承認的認可私營醫務化驗所的核酸檢測短訊/電子/紙本紀錄、衞生署快速抗原測試結果人士申報系統的成功申報短訊/電子紀錄、衞生署發出的隔離令，以及其他由政府或醫院管理局發出的康復紀錄。

發言人強調，單憑快速抗原測試結果的相片並不能作為有效的康復紀錄，相關人士應經快速抗原測試結果人士申報系統向衞生署申報。

另外，個別康復者如獲醫生簽發醫學豁免證明書，可於有效期內豁免於「疫苗通行證」的接種要求。衞生署會發出指引，訂明醫生向康復者簽發醫學豁免證明書前需參考相關證明文件。按上述暫擬共識建議的疫苗接種要求，政府會相應調整社交距離措施和入境防控措施等要求，並會另行公布相關詳情，包括有關的實行和過渡安排。