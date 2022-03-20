政Whats噏：確診者食中西藥要隔一小時　卞兆祥：湯水分寒熱底

市面上出現咗好多林林總總成藥、湯水，話可以幫助肺炎確診者康復，但邊種啱自己體質服用？保險界議員陳健波（波哥）日前喺facebook上載咗片，浸會大學中醫藥學院臨床部主任卞兆祥教授教路，話現時確診患者好多時會同中西藥一齊食，而中西藥有能相剋相沖，反而對病情冇幫助，佢仲話依家市面上嘅中成藥，未發現同止痛退燒藥有交互作用，建議服用中西藥，最好相隔1小時。

卞教授話蓮花清瘟膠囊係清熱解毒，建議唔好空肚食，服用後偏涼，可能導致身體不適。咁要食幾耐先唔使再食呢？佢就話直至病情有改善先可停服，如冇改對善嘅話，就要再求醫了解病情喇！

咁確診患者開始康復，但仍有幾聲咳，有乜食療有效幫助？佢話即使第6、7天快速測試冇感染，但喺病毒症狀未完全解決，呢個時候建議繼續食藥，如果可以嘅話，加埋用食療幫助。

波哥問到教授，喺湯水方面，有人寒底，應該飲乜嘢湯水最好？有指沙參玉竹湯、蓮藕馬蹄湯都有幫助，教授就話呢兩款湯有益氣養陰作用，如果陰氣不足嘅情況下，服用會有幫助，但唔係適用於所有情況，例如濕氣重嘅病人應該要服用去濕中藥湯水，例如，薏米水；如果患者係濕熱底，就要服用車前草、魚腥草同木棉花煲湯，呢啲都適合濕熱人士。