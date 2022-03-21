租置公屋現10吋老鼠　房署食環署互推莊

本港公共屋邨不時爆出鼠患問題，一般公屋租戶都能向房屋署求助以獲得支援，惟近日東網收到市民投訴，指其剛購置的公屋單位竟出現10吋長老鼠，疑為屋邨環境惡劣引致，致電房署及食物環境衞生署求助均不得要領，直呼租戶與租置戶待遇差天共地，部門之間推卸責任對住戶不公。

「我間屋裝修完冇耐，日光日白出現隻大老鼠，打畀房署竟然叫我哋自己搞掂！」去年底以綠表購入深水埗李鄭屋邨道德樓一單位的陳先生，最近完成裝修正式入住，滿心期待入住自置居所的喜悅，卻被一隻10吋長巨鼠打沉。該老鼠行動敏捷不怕人，到處破壞，早前陳氏一家合力上演「捉鼠記」，期間他差點被老鼠咬到。

由於他家鄰近垃圾房，懷疑老鼠經屋外水管爬入，憂慮日後或有更多老鼠入屋恐散播病毒，遂致電房署求助，卻被職員敷衍了事，直指「賣出後就不會理，最多在外面放鼠餌」，令他為之氣結。

陳不滿房署的態度，直指若自己居住多年打理不善，而導致鼠患也是自招；惟現在他卻是新屋裝修入伙，屋內整齊清潔，估計是外在環境導致，房署作為管理人有責任協助住戶。而據知房署會為租戶入屋治鼠，卻拒絕租置戶的請求，坦言做法不公。

由於房署置若罔聞，陳遂轉向專治鼠患的食環署求助，獲職員給予兩個熱線電話，陳致電後發現一個空號，另一個雖然接通，卻稱他們不會派人到場處理，着他用老鼠籠捕鼠。陳認為房署與食環署互相推卸責任，不理居民死活，實在不可靠。

事實上，東網去年底報道何文田愛民邨鼠患問題嚴重，租戶芬姐投訴有老鼠入屋經報道後，房署相當着緊，派員到芬姐家中了解鼠患情況，為她設置老鼠籠，加強清潔附近環境及聯同食環署巡查，與今次陳的情況有頗大落差。

「害蟲係冇界線，房署喺公共衞生風險上有責任處理！」議員陳恒鑌指，若房署只處理租戶而忽略租置戶單位，做法值得商榷，皆因他們都在同一屋邨下生活，涉及健康風險的情況應一視同仁，否則租置戶將老鼠趕出走廊，老鼠走進其他公屋單位內，亦會導致衞生問題；故此應以衞生風險的角度出發，改善相關安排。

房屋署發言人指，租置計劃屋邨在出售後，與一般私人住宅物業無異，屋邨的公用地方和設施的日常管理，由業主立案法團委聘的物業管理公司負責，署方接獲鼠患投訴後，會轉交法團管業處跟進及處理。

食環署發言人指，去年接獲11,102宗鼠患投訴，全年收集死鼠及捕獲活鼠共67,182隻。一般而言，署方不會在投訴人的單位提供滅鼠服務，惟會在所述屋邨附近一帶公眾地方，加强防治鼠患工作，並會按需要聯同屋邨管理人員視察屋邨範圍，並提供防治鼠患的建議及資訊。