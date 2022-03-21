從後搓胸摸臀部　外婆男友非禮12歲女罪成判監9個月

五旬漢涉嫌在家中對女友的12歲外孫女上下其手，包括躺在床上摸女童臀部，又在廚房從後搓女童胸部，被告否認兩項非禮罪，經審訊後上月被裁定罪名成立，今日(21日)在西九龍法院被暫委裁判官高麗盈判處即時監禁9個月。據辯方求情指，事主的外婆於案發後仍下嫁被告，並指他是重情重義好丈夫。

55歲被告C.T.S，被控兩項猥褻侵犯罪，指他於2021年2月23日，在黃大仙下邨寓所內兩度非禮當時只有12歲的女童X。

案情指，X在案發當日下午回到其外婆與被告位於黃大仙下邨的寓所，不久後被告亦回到家中，當時單位內只有2人。X在床上看電視，被告也跟着X上床，然後伸手摟X的腰及摸X的臀部，並要求X「錫佢一啖」及「攬吓我先」。後來X下樓買食材回家，被告向X展示色情影片，又在廚房內兩次搓其胸部。

辯方求情指，案發後X的外婆與被告結婚，並盛讚被告是一個有責任感、重情重義的好丈夫，冀法庭輕判。裁判官以8個月監禁為每項控罪的量刑起點，考慮到量刑整體性，兩項控罪最終共判囚9個月。

案件編號：WKCC 4235/2021