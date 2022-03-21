東航波音737廣西墜毀　載132人生死未卜

中國民航局證實，中國東方航空一架載有132人的波音737客機，周一（21日）在廣西自治區梧州市上空失去聯絡，目前已確認墜毀，引發山火。民航局已啟動應急機制，派出工作組趕赴現場。救援隊伍已經集結，正在靠近，傷亡情況未明。東航官網頁面已換成黑白色。

有目擊者表示，飛機墜毀地點為藤縣埌南莫埌村大唐口組。有參與現場救援的村幹部表示，發生事故的飛機已經完全解體，他在現場未看到遇難者遺體。目擊者指，墜機引發的山火燒毀附近林木，消防員趕到現場後將大部分山火已經撲滅。

內地官媒最初通報，涉事航班搭載133人起飛，民航局其後核實，涉事航班機上有123名旅客和9名機組人員；1人未有登機。實時航班監測網站「flightradar24」顯示，涉事客機一直在大約8,869米高度飛行；至下午2點19分，飛機突然往下降，同時飛行速度從約每小時845公里下降，兩分鐘後客機與地面失聯，相信經已墜毀。

涉事客機為波音737 NG型號，在周一下午1時30分起飛，由雲南省昆明長水國際機場，飛往廣東省廣州白雲國際機場，原定下午3時05分抵達。該客機註冊號為B1791，機齡6.8年，在2015年6月22日交付中國東方航空雲南有限公司。