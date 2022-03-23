港大研大腸癌光控療法　精確落藥瞄準腫瘤組織減低副作用

根據香港癌症資料統計中心最新數據，結直腸癌是香港第二常見的癌症，傳統化療副作用較大，港大醫學院研發大腸癌光控療法，經靜脈注射納米藥物，可聚集於結直腸癌組織，再經外部光照後，釋放藥物以殺死癌細胞，可精準遞送藥物，避免注射後藥物遍布全身，對正常細胞具有毒性。

結直腸癌佔所有癌症病例的15.8%，且近年來發病率呈上升趨勢，傳統化療副作用較大，常見副作用包括且不限於腹瀉、嘔吐、脫髮、貧血等，這是由於抗癌藥物對正常細胞具有毒性，而注射後藥物遍布全身。

由港大醫學院藥理及藥劑學系、李達三博士研究中心助理教授以及生物醫藥技術國家重點實驗室首席調查研究員汪衛平博士領導的團隊，通過光照可以在癌症部位激活前體藥物，觸發納米製劑的分解，釋放藥物，產生療效，降低對於其他部位的有害副作用。在荷結腸瘤小鼠中，靜脈給藥及光照處理後的腫瘤生長被顯著抑制，且未見明顯副作用。

研究通過開發可簡單製備的光響應納米製劑，提出針對結直腸癌組織的新型光觸發、可視化治療方案，有望精準遞送抗癌藥物。該項技術有潛力用於治療其他局部疾病，且有望聯合光纖等光電器材用於臨床研究。