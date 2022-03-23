再多3人針後2周內死亡　13歲少女打復必泰感胸痛疑患心肌炎

新冠疫苗安全堪憂，港府更新疫苗接種監測，截至本周日(20日)的過去一周，衞生署共接獲39宗異常事件報告，當中涉及3宗曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告，死者為一名82歲女子和兩名分別55歲及85歲男子，沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。同時，一名13歲女子，她在接種由中國復星及德國共同合作的復必泰疫苗後一日內出現胸痛，情況穩定，懷疑針後出現心肌炎或心包炎。

截至本周日晚上8時，衞生署共接獲7,212宗異常事件報告。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括86宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結當中53宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，另外13宗個案亦初步認為與疫苗接種沒有關聯，其餘20宗個案則有待評估。

根據醫管局資料，2月21日至3月20日期間，未有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每10萬人有818.1宗，而有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每10萬人有48.3宗。當中未有接種疫苗紀錄的急性中風或急性心肌梗塞死亡個案比率為每10萬人有18.9宗，而有接種疫苗紀錄的同類死亡個案比率則為每10萬人有1.5宗。

此外，未有接種疫苗紀錄的流產個案比率為每10萬人有45宗，而有接種疫苗紀錄後流產的個案比率為每10萬人有8.5宗。