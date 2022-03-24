政府指中醫藥抗疫適用於香港　已向中央請求委派專家隊來港

新冠肺炎第5波疫情未止，政府今日(24日)繼續招開抗疫記者會，行政長官林鄭月娥表示，目前會繼續保持三減三重一優先策略，即「減少死亡、重症、感染；重點人群、機構、區域採取精準措施；優先救治長者」，認為已經紓緩病床等候時間，但會再加強醫管局病床服務及推動長者打針，她指繼400名內地醫護抵港支援後，港府已要求中央委派另一隊中醫藥工作的專家來港。

食物及衞生局局長陳肇始表示，地區康健站都有舉辦防疫抗疫活動，透過中醫藥發展基金約5億港元，優先批核防疫抗疫有關項目，資助推廣醫藥防疫知識，舉辦中醫防感染項目，提升感染控制設備，善用科技遙距診治模式。

治療方面，她指醫管局在社區治療設施已推出住院病人中醫診療服務，已經170病人參與，提供900多次治療。隔離人士可以打熱線獲取中藥資訊，暫收到3,000多次查詢。至於家居隔離患者，她指政府早前在中醫藥發展基金下，提供了中醫藥遙距診症服務，剛開始2日，正處理個案。她強調，中醫藥有助減少復陽率，而政府早前提供的中醫服務，至今4,580人參與診療。

另外，林鄭指昨天(23日)在問答大會上，議員問很具體，例如《緊急法》用了多少次。她指今次授權給政務司司長，認為要政務司司長回答，但強調3次訂立緊急法她都知道，完全清楚，昨日行政長官問答大會只有3分鐘短問短答，並不是對《緊急法》不清楚。