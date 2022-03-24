火星車表面遭沙塵覆蓋　未影響發電可繼續行駛

中國火星探測任務天問一號探測器的環繞器近日再次經過祝融號火星車巡視區域上空，拍攝了巡視區0.5米分辨率影像圖，清晰可見火星車的行駛路線。截至周四（24日），祝融號在火星表面工作306個火星日，累計行駛1,784米；環繞器在軌運行609天，距離地球2.77億公里。

從火星表面傳回的照片顯示，相比剛剛着陸時，火星車表面積累了一層薄薄的沙塵。火星車太陽翼採用了特殊設計，應對沙塵覆蓋引起的能源獲取和發電效率下降問題，目前火星車能源狀態足以支持繼續行駛並開展探測。

工程團隊持續通過天問一號環繞器中分辨率相機獲取的影像，監測火星沙塵天氣，發現從今年1月下旬開始，火星北緯60°以北區域開始出現明顯的風沙活動現象，今年2月更出現局部沙塵暴，典型地物被大量沙塵所覆蓋。目前火星北半球已進入秋季，據以往資料分析，秋季是火星沙塵天氣多發季節，但目前在火星車巡視區尚未觀察到明顯的沙塵天氣。

今年3月7日，天問一號環繞器在對耶澤羅撞擊坑成像時，拍攝到美國毅力號火星車位於其着陸點東南方約200米。