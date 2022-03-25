醫院送走院舍拒納　新冠年長患者如人球

院舍在第5波疫情上屬重災區，至昨日公布累計782間安老院舍出現確診個案，超過3,500名住於院舍的長者離世。有院舍向東網透露，醫院前日要求院舍接回2名院友出院，其中1人僅住院4天，另1人則留醫6日，但該人送回院舍後進行快速檢測結果顯示「兩條線」，仍然確診，擔心釀成院舍爆發；另有院舍負責人怒斥，自從醫院管理局更新出院準則後，精神及身體狀態欠佳的確診長者被送回院舍，直言與醫院角力感疲累，但不忍心長者受苦，將其再送院，但即晚又被要求接走，怒轟「病位緊張是個問題，但長者需接受治療是個事實。」

醫院管理局回覆東網時僅指，長者病人入院治療後，若臨床情況合適、病情穩定及出院後環境合適，會為其制訂出院計劃，有需要時安排外展醫護支援，若情況許可，社區老人評估小組亦會為安老院舍提供支援措施，並已主動聯絡區內安老院舍。惟局方未有就出院指引、會否向院舍披露出院前的檢測結果等作出回應。

有院舍負責人向東網表示，醫院前日要求該院舍接回2名確診院友出院，其中一位打齊3針疫苗，留醫6日，但送回院舍後職員為其進行快速檢測，結果「兩條線」，即仍屬確診；另一位則是僅打了一針的院友，住院僅4日，由於只獲短時間隔離治理，院舍對此感到擔心，拒絕接回，要求將其轉至暫託中心或是亞洲國際博覽館社區治療設施，惟被當值職員拒絕，亦未能提供更多資訊，例如CT值數字、檢測報告等。

負責人解釋，旗下另一間院舍曾經疫情大爆發，惟當時作原址隔離，最終有逾90%院友確診，直言是次院舍不適合作原址隔離。但由3月初爆發，至月中，方有安排將確診長者送至亞博，最終有約20多名院友確診，因此為了確保其餘逾50名院友不受感染，院舍堅持一定要有康復證明方會接收；又透露旗下院舍確診長者死亡人數近10人，佔約13%。負責人批評，多次追問出院標準，能否提供檢測報告、CT值報告，惟醫院未有提供，且醫院與署間的溝通「斷層」，令院舍求助無門。

另一間院舍的負責人則指，對更新出院準則後的安排感到憤怒，例舉指有位近百歲院友，確診近一星期仍未康復，已被要求接回院舍；惟該院友在院舍期間，因病關係不肯進食，因擔心對方脫水，故下午再送院，但即日傍晚已被醫院要求接走。負責人直言「不介意是否確診，我成間院都係確診者，但要身體、精神狀態許可，接返院舍，氧含量得50又有，血壓低至上壓80多，下壓40又有，好心痛。」