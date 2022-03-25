疫下公院負荷爆煲　私院收公院價錢為百名病患「通波仔」

第5波疫情嚴峻，公立醫院負荷爆煲，包括「通波仔」在內的非緊急手術被迫無限延期，冠心病人心血管堵塞的「計時炸彈」或會忽然爆發。有計劃將於下月接受申請及評估，資助100名冠心病患者，用接近公院的價錢於私院「拆彈」，料人均資助約2至3萬港元，有病人看完醫生後可即日做手術；另提供一站式急性胸痛評估服務，盡快確認患者病情。

嘉諾撒醫院及香港亞洲心臟中心2年前推出「暖心行動」，至今進行至少555次心臟手術。香港亞洲心臟中心總經理陳文偉解釋，冠心病患者隨時因血管嚴重堵塞而心肌梗塞。但有本地研究顯示，疫情下患者出現病徵至初次求醫的時間延長；若發展至急性心肌梗塞，在救護車及急症室不敷應用情況下，或令患者錯失及時治療的良機。

坊間的「通波仔」手術，公立醫院一支支架的收費一般是7萬多元，私院則約10多萬港元。嘉諾撒醫院總經理許小虎表示，「暖心行動」對象是於公院被押後接受通波仔手術的病人，會按緩急程度處理。只要經醫生評估適合做手術，便可繳付費用，當中醫院、醫生分別以成本價及優惠價收費，例如收取支架等手術耗材費用；差額則由決定捐助計劃的大鴻輝慈善基金負責，平均資助每人約2至3萬港元。

手術完成後，會有護士打電話作定時跟進。假如病人欲在私家或公立醫院覆診，院方也會幫忙轉介。計劃負責人亦會定期檢視計劃成效、疫情發展與病人需要，再與基金商討，考慮延長計劃或增加名額。